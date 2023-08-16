رئيس «جودة التعليم» يناقش قبول طلبات الاعتماد مع المديريات

اجتمع الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، صباح اليوم، مع مديري إدارات الجودة بالمديريات التعليمية من مختلف المحافظات، استعدادا للموسم الدراسي الجديد 2023-2024 وبدء قبول طلبات الاعتماد اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

وناقش رئيس هيئة الجودة والاعتماد مع مديري إدارات الجودة، العديد من الموضوعات المتعلقة بالاعتماد وسبل التغلب على بعض المعوقات التي تحول دون تقدم بعض المؤسسات التعليمية للاعتماد.

وفيما يتعلق بعمل إدارات الجودة بالمديريات التعليمية بالمحافظات، تحدث مديرو الجودة عن عدد من الأمور التي قد تسرع عمليات التقدم للاعتماد، خاصة ما يتعلق بكيفية التغلب على مشكلة الكثافة الطلابية في الحدود الآمنة، وبما لا يؤثر على أهداف ومعايير الجودة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس هيئة جودة التعليم، أنّ إدارات الجودة بالمحافظات ستظل تمثل الأذرع الحقيقية للهيئة، وهي المنوط بها التحديد الدقيق لواقع المؤسسات التعليمية سواء المعتمد منها، أو الراغب في التقدم للاعتماد أو التجديد.

وأضاف عشماوي، أنّ هناك هدف يجب أن نلتف حولة ونتشارك في تحقيقه، وهو تطوير أدوات التعلم، والالتزام الحقيقي بمعايير جودة التعليم، للوصول إلى غاية أكبر تتمثل في مخرجات تعليم منافسة، وترقى إلى أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.

حضر الاجتماع، الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم قبل الجامعي، والدكتور هشام عبد الناصر، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الاتصال السياسي.