توالت ظهور النتائج في المحافظات، التي يمكن الحصول عليها من خلال لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المديريات التعليمية التي ظهرت فيها النتائج، يمكن لكل طالب أو طالبة الحصول عليها من البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التابع لها من خلال فتح الرابط فقط، وإدخال الاسم أو رقم الجلوس فتظهر له النتيجة الإجمالية التي حصل عليها.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المديريات التعليمية

يمكن الحصول على لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المديريات التعليمية، من خلال الرابط الذي تعلنه كل محافظة من المحافظات، فقد جري إعلان النتائج بالفعل في محافظات: بورسعيد، الوادي الجديد، أسوان، الإسماعيلية، محافظة القاهرة، والدقهلية، شمال سيناء، البحر الأحمر، دمياط، الإسكندرية، الجيزة، جنوب سيناء.

المديريات التي ظهرت فيها نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

وبحسب ترتيب إعلان النتائج فإن لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المديريات التعليمية التي أعلنت النتائج كما يلي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة بورسعيد من الرابط: http://portsaid.gov.eg/ads/natega.html على أن يتم إدخال رقم الجلوس باللغة الإنجليزية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الوادي الجديد من الرابط: https://lookerstudio.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/f1ac7935.https://adminlive.elwatannews.com/page/shUED

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة أسوان من الرابط: http://isdt.aswan.gov.eg/?fbclid=IwAR1q2QQnk02QJab_ikSBwg2aSccjuGL5c-f0NxS9TMrSUiNhmlD2h-fLsfk

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية من الرابط: https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202305302.xlsx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الدقهلية من الرابط: https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202305301.xlsx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة شمال سيناء برقم الجلوس من الرابط: http://www.northsinai.gov.eg/citizens/Result2-2023.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة البحر الأحمر من الرابط: https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202305302.xlsx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة دمياط من الرابط: https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202305311.xlsx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسكندرية من الرابط: www.alex_edu.com أو من خلال الرابط: http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الجيزة من الرابط: https://www.gizaedu.net/result/3.aspx?fbclid=IwAR30VuJFaFnyr13GGrG1-uPtTidVTIe6sQCPnjC3Id1amg6GHugIkl5uR1g

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة جنوب سيناء من خلال خدومة واتس أب على الرقم 1002349082

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة القاهرة من الرابط: https://www.cairomoe.net/

أو من خلال الرابط: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

لينك المديريات التي من المنتظر ظهور فيها نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

وينتظر خلال الساعات والأيام المقبلة، أن تتوالى إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المديريات التعليمية الآتية:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج من الرابط: http://www.sohag.gov.eg/natega.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة قنا من الرابط: http://www.qena.gov.eg/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة بني سويف من الرابط: http://benisuef.gov.eg/Default.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الأقصر من الرابط: http://www.luxor.gov.eg/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم من الرابط: http://fymedu.online/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة القليوبية من الرابط: https://www.qalubiaedu.org/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة المنوفية من الرابط:http://www.monofeya.gov.eg/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الشرقية من الرابط: http://sharkia.gov.eg/default.aspx