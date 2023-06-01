لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المديريات التعليمية
كتب:
صالح رمضان
12:01 ص | الخميس 01 يونيو 2023
لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المديريات التعليمية
توالت ظهور النتائج في المحافظات، التي يمكن الحصول عليها من خلال لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المديريات التعليمية التي ظهرت فيها النتائج، يمكن لكل طالب أو طالبة الحصول عليها من البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التابع لها من خلال فتح الرابط فقط، وإدخال الاسم أو رقم الجلوس فتظهر له النتيجة الإجمالية التي حصل عليها.
لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المديريات التعليمية
يمكن الحصول على لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المديريات التعليمية، من خلال الرابط الذي تعلنه كل محافظة من المحافظات، فقد جري إعلان النتائج بالفعل في محافظات: بورسعيد، الوادي الجديد، أسوان، الإسماعيلية، محافظة القاهرة، والدقهلية، شمال سيناء، البحر الأحمر، دمياط، الإسكندرية، الجيزة، جنوب سيناء.
المديريات التي ظهرت فيها نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023
وبحسب ترتيب إعلان النتائج فإن لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المديريات التعليمية التي أعلنت النتائج كما يلي
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة بورسعيد من الرابط: http://portsaid.gov.eg/ads/natega.html على أن يتم إدخال رقم الجلوس باللغة الإنجليزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الوادي الجديد من الرابط: https://lookerstudio.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/f1ac7935.https://adminlive.elwatannews.com/page/shUED
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة أسوان من الرابط: http://isdt.aswan.gov.eg/?fbclid=IwAR1q2QQnk02QJab_ikSBwg2aSccjuGL5c-f0NxS9TMrSUiNhmlD2h-fLsfk
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية من الرابط: https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202305302.xlsx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الدقهلية من الرابط: https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202305301.xlsx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة شمال سيناء برقم الجلوس من الرابط: http://www.northsinai.gov.eg/citizens/Result2-2023.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة البحر الأحمر من الرابط: https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202305302.xlsx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة دمياط من الرابط: https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202305311.xlsx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسكندرية من الرابط: www.alex_edu.com أو من خلال الرابط: http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الجيزة من الرابط: https://www.gizaedu.net/result/3.aspx?fbclid=IwAR30VuJFaFnyr13GGrG1-uPtTidVTIe6sQCPnjC3Id1amg6GHugIkl5uR1g
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة جنوب سيناء من خلال خدومة واتس أب على الرقم 1002349082
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة القاهرة من الرابط: https://www.cairomoe.net/
أو من خلال الرابط: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate
لينك المديريات التي من المنتظر ظهور فيها نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023
وينتظر خلال الساعات والأيام المقبلة، أن تتوالى إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المديريات التعليمية الآتية:
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج من الرابط: http://www.sohag.gov.eg/natega.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة قنا من الرابط: http://www.qena.gov.eg/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة بني سويف من الرابط: http://benisuef.gov.eg/Default.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الأقصر من الرابط: http://www.luxor.gov.eg/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم من الرابط: http://fymedu.online/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة القليوبية من الرابط: https://www.qalubiaedu.org/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة المنوفية من الرابط:http://www.monofeya.gov.eg/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الشرقية من الرابط: http://sharkia.gov.eg/default.aspx
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