أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات في منتصف التعاملات

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعا في المؤشرات خلال منتصف جلسة اليوم، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.88%، في مستهل التعاملات عند مستوى 18124.29 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.92% عند مستوى 3672.32 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.83%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.83%، عند مستوى 5412.17 نقطة.

أخبار البورصة المصرية

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.828 مليون جنيه، من خلال التداول على 586.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 57.516 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية مليار جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.228 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.