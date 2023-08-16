ضبط 2 طن سماد قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، طنين و600 كيلو سماد يوريا، محملة على سيارة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز أبو كبير.

ضبط 2 طن سماد في الشرقية

وتفصيلًا، تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة، رفقة مفتشي الإدارة، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من سماد اليوريا، قدرها 52 شيكارة، زنة الشيكارة الواحده 50 كجم بإجمالي 2600 كجم، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

تحرير 3 محاضر لأصحاب محلات سوبر ماركت

وجرى تحرير 3 محاضر لعدد من أصحاب محلات السوبر ماركت، لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بداخل المدينة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.