آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة 2023.. اضمن حقك وراجع ورقتك

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة 2023 للطلاب المتضررين من نتيجة الدور الأول لإتمام شهادة الثانوية العامة 2023، والذي بدأ يوم 13 أغسطس 2023، واستمر لمدة أسبوعين على الموقع الرسمي لوزارة التعليم مركز المعلومات «بوابة تظلمات الثانوية العامة».

متى آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة 2023؟

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة 2023 سيكون غدا، ولم يصدر أي قرار بمد التقديم، مشيرًا إلى أنه بعد تقديم التظلمات يجرى متابعة التظلمات بشكل شبه يومي على هذا الرابط لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به، وكذلك الإطلاع على نتيجة طلب التظلم.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ عددًا من الطلاب الذين تقدّموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، استفادوا من درجات بعد فحص الأوراق وملاحظات الطلاب المدونة خلال الإطلاع على ورق الإجابات.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. طلاب حصلوا على درجات

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن هناك طلابًا تقدّموا بتظلمات في المواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد» وحصلوا على درجات، وجرى تحويلهم من طلاب راسبين للدور الثاني إلى ناجحين في الدور الأول.

ونستعرض خلال السطور التالية خطوات تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي للوزارة:

- الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات.

- ويمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد https://office365.emis.gov.eg

- دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 (200 جنيه للمادة).

- تسدد بالبريد أو فوري كود 66616 أو منافذ الدفع المتعاقد معها.

- ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

- تلقي رسالة بيوم وتاريخ التظلم والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة.

- ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.