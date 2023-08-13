5 أيام قبل إغلاق باب تظلمات الثانوية العامة 2023 .. اعرف أماكن التقديم الورقي

أيام قليلة وتغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميا، باب تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك بمجرد انتهاء المددة المحددة وفقا للمنشور الصادر من الوزارة بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

ووفقا لبيان التربية والتعليم، فإن باب التقديم في تظلمات الثانوية العامة سيغلق يوم السبت المقبل الموافق 18-8-2023، بعد انتهاء الـ15 يومًا المعلنة من جانب الوزارة، والتي بدأت يوم الخميس 3 أغسطس الماضي.

رابط الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم، رابط الإليكتروني لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، في إطار التسهيل على جميع الطلاب الراغبين في التظلم على أي مادة من المواد الدراسية.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في القاهرة والمحافظات

وفقا للمنشور السابق من وزارة التربية والتعليم، فإن مديرية التربية والتعليم تواصل استقبال طلبات التظلمات في القاهرة الكبرى وجميع محافظات الجمهورية، لغير الراغبين في التقديم الإلكتروني، من خلال الأماكن التالية.

أماكن تظلمات الثانوية العامة

- المدينة التعليمية بحي السادس من أكتوبر، تستقبل طلبات الطلاب من محافظات «الجيزة، الفيوم، المنوفية، القليوبية، القاهرة، وبني سويف».

أماكن تظلمات الثانوية العامة بالمحافظات

- محافظة الإسكندرية داخل لجنة النظام والمراقبة، بمدرسة المشير أحمد إسماعيل في شارع المنشأ، وتستقبل تظلمات الطلاب من محافظات «كفر الشيخ، البحيرة، مطروح، الغربية».

- قطاع محافظة المنصورة (ب) داخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين، الكائنة في شارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة، وتستقبل تظلمات الطلاب من «دمياط - الشرقية - الدقهلية».

- قطاع محافظة الإسماعيلية، داخل المجمع التعليمي بالإسماعيلية، ويستقبل تظلمات الطلاب من «الإسماعيلية، بور سعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء، السويس».

- قطاع محافظة أسيوط، في مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي، ويستقبل تظلمات الطلاب من محافظات «الوادي الجديد، سوهاج، المنيا، أسيوط».

- قطاع محافظة قنا، الموجود بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بجوار مستشفى الهلال بقنا، ويستقبل تظلمات طلاب من «قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر».