تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، عبر موقعها الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات»، بعد اعتماد النتيجة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني، وإتاحتها علي الموقع الرسمي للوزارة نهاية الأسبوع الجاري بحد أقصى أول الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من رصد درجات الطلاب ومراجعة النتيجة وتجهيزها في شكلها النهائي، بعد اعتمادها رسميا من وزير التعليم.

وأضافت وزارة التعليم، أنّ 58 ألفا و118 طالبا أدوا امتحانات الدبلومات الفنية، في 358 لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، مشيرا إلى أنّ الامتحانات سارت بانتظام دون أي مشكلات أو عوائق تسير العملية الامتحانية، وأنّ الغرفة المركزية بالتعليم تابعت انتظام الامتحانات من البداية حتي انتهائها يوم 8 أغسطس الماضي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ طلاب الدبلومات الفنية الذين دخلوا امتحانات الدور الثاني 2023، سيحصلون على درجة النجاح 50% فقط في المادة أو المادتين اللتين رسبوا فيهما، عدا بعض الطلاب الذين سيحصلون على الدرجة الفعلية وهم الطلاب الذين تقدموا بطلب قبل الامتحانات بوجود عذر مرضي أو قهري وتمت الموافقة عليه.

وتابعت وزارة التعليم، أنّه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية بجميع النوعيات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني بعد اعتمادها من خلال الدخول إلى موقع وزارة التعليم بوابة مركز المعلومات وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والتخصص لتظهر النتيجة.