ضبط شخص بتهمة إدارة ورشة أسلحة غير مرخصة بالاشتراك مع مسجل خطر في القليوبية

ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب بتهمة الاشتراك مع آخر في تجارة الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة دون ترخيص بالقليوبية.

وأكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تورط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان في القليوبية) بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، وبحوزته 25 فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم الثاني.

وتم استهداف محل إقامة المتهم الثاني وتبين عدم تواجده وبالتفتيش في حضور شقيقه عثر على (عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة في تعديل وإصلاح الأسلحة النارية – 3 قطع أسلحة بيضاء)، وأقرّ الأخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.