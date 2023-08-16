القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة، استخدم فيها أحد الأطراف سلاحا ناريا «فرد خرطوش» وأطلقه على الآخر.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، وسيدة مقيمان بدائرة القسم، مصابين برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

تفاصيل المشاجرة

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول سيدتين، طـرف ثاني أحد الأشخاص ونجله، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم، قام خلالها أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش تجاه الطرف الأول، ونتج عن ذلك حدوث إصابة المجني عليهما المشار إليها، واللذان تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

ضبط طرفي المشاجرة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى بإرشادهم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.