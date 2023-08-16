تزامنا مع عيد ميلاده.. تعاون فني جديد يجمع تامر حسني وأسيل عمران

تزامنًا مع عيد ميلاده اليوم، قرر الفنان تامر حسني أن يعلن لجمهوره عن تعاون فني جديد مع الفنانة أسيل عمران، إذ أنه يحضر لأغنية جديدة وتحمل اسم «حوا» من ألبوم هرمون السعادة، والتي من المقرر طرحه بطريقة الفيديو كليب غدًا الخميس.

أسيل عمران تعليق على تعاونها مع تامر حسني

وعلقت أسيل عمران على تعاونها مع تامر حسني من خلال تعليق على حساب تامر الشخصي قائلة: «متحمسة كثير للشغل مع فنان ناجح وذكي ومحترم مثلك، يارب المشروع الجاي يحبه الناس، وشكرًا تامر على كل شيء».

وكان تامر حسني قد أعلن عن تعاونه من جديد مع أسيل عمران عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد نجاحهما معاً في كليب أغنية «ناسيني ليه».

تعاون تامر حسني مع أسيل عمران

ولم يكن ذلك التعاون الأول بين تامر حسني وأسيل عمران، فقد سبق التعاون بينهما من خلال كليب «ناسيني ليه»، حيث استطاعت الأغنية المصورة للفنان تامر حسني «ناسيني ليه»، ضمن ألبوم «عيش بشوقك» الأخير، تحقيق رقم قياسي منذ طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب».

كليب ناسيني ليه لـ تامر حسني

وتضمن أحداث الكليب عدة مشاهد متعددة تجسد من خلالها تحول العلاقة العاطفية بين الشباب والشابات، وقامت بتجسيد دور الحبيبة الفنانة السعودية أسيل عمران، والتي كانت بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، لاختيار تامر لها بطلة لأغنيته الجديدة.