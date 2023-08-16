45 مليون جنيه حصيلة إيرادات فيلم تاج لـ تامر حسني بدور العرض في 7 أسابيع

وصلت إجمالي إيرادات فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده باعتباره من مواليد 16 أغسطس، إلى 45 مليونًا و187 ألفًا و983 جنيهًا، وذلك على مدار 7 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم تاج بطولة تامر حسني، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء إيرادات تقدر بـ52 ألفًا و364 جنيه، فيما تصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، إذ حقق أمس 463 ألفًا و396 جنيه، فيما جاء إجمالي إيراداته بـ12 مليونًا و627 ألفًا و32 جنيهًا، وذلك على مدار أسبوعين عرض بالسينما.

قصة فيلم تاج بطولة تامر حسني

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية تاج ويقوم بدوره تامر حسني وهو سوبر هيرو ولديه مقومات خارقة للطبيعة، وفي الوقت الذي يكون فيه محبًا للخير والحياة، يواجه مشاكل شقيقه التوأم هارون والذي يتمتع بقوى خارقة كذلك ولكن يستخدمها في الشر.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.