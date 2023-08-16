رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

45 مليون جنيه حصيلة إيرادات فيلم تاج لـ تامر حسني بدور العرض في 7 أسابيع

كتب:

هبة أمين
10:33 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
تامر حسني ودينا الشربيني في فيلم تاج

تامر حسني ودينا الشربيني في فيلم تاج

وصلت إجمالي إيرادات فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده باعتباره من مواليد 16 أغسطس، إلى 45 مليونًا و187 ألفًا و983 جنيهًا، وذلك على مدار 7 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم تاج بطولة تامر حسني، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء إيرادات تقدر بـ52 ألفًا و364 جنيه، فيما تصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، إذ حقق أمس 463 ألفًا و396 جنيه، فيما جاء إجمالي إيراداته بـ12 مليونًا و627 ألفًا و32 جنيهًا، وذلك على مدار أسبوعين عرض بالسينما.

قصة فيلم تاج بطولة تامر حسني

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية تاج ويقوم بدوره تامر حسني وهو سوبر هيرو ولديه مقومات خارقة للطبيعة، وفي الوقت الذي يكون فيه محبًا للخير والحياة، يواجه مشاكل شقيقه التوأم هارون والذي يتمتع بقوى خارقة كذلك ولكن يستخدمها في الشر.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

اقرأ المزيد:

60 ألف جنيه إيرادات فيلم «تاج» بالسينما في يوم واحد

فيلم تاج يحتل المركز قبل الأخير في دور العرض بإيرادات 100 ألف جنيه

124 ألف جنيه قيمة إيرادات فيلم تاج في دور العرض أمس

200 ألف جنيه إيرادات فيلم تاج في السينما خلال 24 ساعة

فيلم «تاج» بطولة تامر حسني في المركز قبل الأخير بقائمة إيرادات أمس

115 ألف جنيه إيرادات فيلم تاج بالسينما في يوم واحد
بقلم هبة أمين