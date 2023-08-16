أعلنت محافظة شمال سيناء، مواعيد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في شمال سيناء وأماكنها، بالتزامن مع انطلاقها في عدد من محافظات الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأطفال المصريين وغير المصريين، وووقايتهم وتحصينهم ضد الأمراض.

مواعيد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في شمال سيناء وأماكنها

وقال بيان رسمي لمديرية الصحة في شمال سيناء، إن مواعيد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في شمال سيناء وأماكنها، تبدأ الأحد المقبل وتستمر حتى الأربعاء 23 أغسطس، في جميع بمدن ومراكز المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان لها، أنّ التطعيم متوفرا في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، وسوف تشمل الحملة عملية الطرق على الأبواب.

أماكن حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال في شمال سيناء

وقالت مديرية الصحة، إن التطعيم مجانا وبدون أي مقابل وليس له أي آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان غير مؤثرتين، مع إثبات السن بشهادة الميلاد.

وقال الدكتور أسامة سالم، مدير إدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم تحديد أماكن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في شمال سيناء، بجميع المراكزالطبية وطب الأسرة، مشيرًا إلى التنسيق مع المديريات الأخرى ومجالس المدن ورؤساء القرى، وتهيئة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة المحدودة للتطعيم، لافتًا إلى أنّ الهدف هو تحقيق رؤية رئيس الجمهورية، ببلد خالية من شلل الأطفال

وأشار الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، إلى أنّ هناك خطة لمشاركة الجمعيات والأحزاب السياسية وتفعيل الدور الإعلامي، لتحقيق المستهدف من الحملة بالوصول لجميع المناطق بمدن وقرى ومراكز شمال سيناء.