محافظ شمال سيناء: تشكيل لجنة لاختبار جودة مياه الشرب في العريش

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتشكيل لجنة مشتركة من شركة مياه الشرب بالمحافظة ومديرية الشؤون الصحية، لأخذ عينات من مياه الشرب من محطات تحلية المياه ومنازل المواطنين، لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من تغير لون المياه.

الاهتمام بصحة المواطنين بشمال سيناء

وأكد المحافظ، في بيان، الاهتمام بصحة المواطن السيناوي، وتوفير مياه الشرب المطابقة للمواصفات والمعاير والمواصفات المناسبة للحصول على مياه نظيفة، لافتًا إلى ضخ استثمارات كبيرة في قطاع تحلية مياه البحر، من خلال إنشاء محطات لتحلية المياه في مدينة العريش.

تشكيل لجنة من المختصين لفحص المياه

بدوره قال المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع المياه في شمال سيناء، إن اللجنة تضم أعضاء متخصصين من الشركة القابضة لمياه الشرب في شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة والشركة الأم.

وأضاف عبد الفتاح أن اللجنة ستسحب عينات من مياه الشرب المنتجة من محطات تحلية المياه في مدينة العريش، وعينات عشوائية من منازل المواطنين لتحليلها والوقوف على سبب المشكلة.