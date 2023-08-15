إنقاذ طفل من الغرق أثناء السباحة بشاطئ في العريش

تمكن فريق الإنقاذ بساحل بحر العريش، من إنقاذ طفل كاد أنّ يغرق في البحر في أثناء السباحة، فيما توفي آخر، وجرى انتشال جثمانه بعد أنّ لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المياه.

إنقاذ طفل وغرق آخر بالعريش

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام في بيان، إنه وصل إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، جثة طفل يبلغ من العمر نحو 7 سنوات، وفارق الحياة نتيجة انسداد القصبة الهوائية والجهاز التنفسي، إذ تعرض للغرق في أثناء السباحة في أحد الشواطئ ولم يتمكن من النجاة، وأضاف المصدر الطبي، أنه جرى نقل الجثة لثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من التحقيقات واستخراج تصريح الدفن

يأتي هذا، بعد أقل من ساعة من تمكن فريق الإنقاذ المنتشر على ساحل بحر العريش، من إخراج طفل تعرض للغرق قبالة ساحل غرناطة على ساحل البحر، قد جرفه التيار للداخل، وجرى إنقاذه، ويتلقى الرعاية الآن بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

تحذير من السباحة في العمق

فيما حذر فريق الإنقاذ التابع لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء في بيان له، الشباب والأطفال، ممن لا يجيدون السباحة بعدم الدخول للعمق ومنطقة خلف الأمواج، لوجود دوامات بحرية تتكاثر بشكل مفاجئ بسبب التقلبات المناخية.