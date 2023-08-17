«مستقبل وطن»: الحوار الوطني أثبت أن مساحات الاتفاق أكبر من الاختلاف

بذل الحوار الوطني بكل أعضائه ولجانه خلال الفترة الأخيرة جهودا كبيرة، من أجل الوصول للصيغ النهائية للمقترحات المقدمة من قبل الأعضاء، حول القضايا والمشكلات المختلة المنوطة بكل لجنة، وتمكنت 13 لجنة من لجان الحوار من الوصول لصيغة نهائية لمقترحاتها، حتى يتم رفعها في نهاية المطاف إلى رئيس الجمهورية.

عصام هلال: جلسة أمس هي نتاج جهود الحوار على مدار الفترة الماضية

وفي هذا السياق، قال عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني، أن الجلسة المنعقدة بالأمس في الحوار الوطني هي حصاد الجهود التي تم بذلها من قبل كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني منذ انعقاده، مؤكدا أن الجميع قد انهمر في العمل من أجل تحقيق الهدف من الحوار، مؤكدا أن الجلسة جاءت نتاج لجهود الفترة الماضية وأضاف: «أتوجه بخالص الشكر لكل القائمين على الحوار الوطني من الأعضاء إلى الأمانة الفنية، على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال تلك الفترة».

توافق وجهات النظر بالحوار الوطني

كما لفت عفيفي إلى سير النقاشات داخل جلسات الحوار الوطني، موضحا أنه تم بشكل حضاري بين الأطراف المشاركة بالرغم من اخلاف انتماءاتهم السياسية، موضحا أن الحوار الوطني أكد أن هناك مساحات مشتركة بين القوة السياسية في مصر أكبر بكثير من مساحات الاختلاف.

وأشار إلى أن الدليل على توافق وجهات النظر بين الأطراف المشاركة ظهر في مخرجات الحوار الوطني، حيث قال: «وجود مقترح واحد عن كل قضية يدل على التوافق بين الأطراف، وأغلب القضايا خرج عنها مقترح واحد، وبعض القضايا التي لم يحصل حولها توافق كان يخرج حولها أكثر من مقترح يتم رفعهم جميعا للرئيس في نهاية المطاف».