ضياء رشوان: اجتماع «أمناء الحوار الوطني» اليوم لوضع الصياغة النهائية للمقترحات

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنّ مجلس أمناء الحوار، عاكف في اجتماعه المنعقد الآن على النحو المبين بلوائح الحوار، على النظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد .

مخرجات الحوار الوطني

وأوضح المنسق العام أنّ المجلس ينظر في التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يستمر عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم.