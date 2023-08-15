قيادي بـ«مستقبل وطن»: مخرجات الحوار الوطني تمثل أساسا لبناء أولويات وطنية

قال المهندس علي جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الجلسات المتخصصة للحوار الوطني التي عقدها مجلس أمناء الحوار تعد نتاج ثمرة المناقشات المفتوحة التي شهدتها الجلسات العامة للحوار، والتي ضمت مختلف القوى والتيارات السياسية، وتمثل أهمية كبرى لأن الجلسات المتخصصة ضمت متخصصين وخبراء يترجمون مناقشات القوى السياسية والتيارات بشأن مختلف القضايا التي ناقشتها المحاور المختلفة للحوار الوطني إلى توصيات ومقترحات محددة تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد جدية الحوار الوطني وحرص القيادة السياسية على تنفيذ مخرجات هذا الحوار.

وشدد في بيان له على أن المخرجات النهائية للحوار الوطني تمثل أساسا لبناء أولويات وطنية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تعاون كل مؤسسات الدولة لتسهيل تنفيذ مخرجات هذا الحوار.

جبر: الحوار الوطني ناقش كل القضايا التي تهم الشارع المصري

وأضاف «جبر»، أن الحوار الوطني ناقش كل القضايا التي تهم الشارع المصري، ولم يكن به أي خطوط حمراء واستمع لكل الآراء وناقش كل الأبعاد لكافة الموضوعات، وأبرز ما يميز الحوار الوطني أنه ضم كافة التيارات السياسية ولم يستثن أحدا سوى من تورطت أيدهم بالدماء، وهو ما جعل النقاشات ثرية وخرجت بالعديد من الرؤى المهمة، وتبقى فقط دور المتخصصين الذين يصيغون تلك الرؤى خلال الجلسات المتخصصة للحوار الوطني لمخرجات واضحة يمكن تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن العديد من القضايا شهدت توافقا عليها من جانب المشاركين في الحوار الوطني وعلى رأسها توافق القوى السياسية حول النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية؛ لتكون هناك قائمة مغلقة مطلقة بنسبة 75% و25% نسبي أو فردي، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز الحوار الوطني اكتسابه طابعا منهجيا ومؤسسيا لأنه خضع للعديد من القواعد الحاكمة التي ضمنت له قدرًا مهمًا من المؤسسية، ما سهل من عمل لجان الحوار الوطني في مناقشة القضايا المطروحة.

جبر: الحوار الوطنى لعب دورا مهما في بناء التوافق بين القوى السياسية

وأشار إلى أن الحوار الوطنى لعب دورا مهما في بناء التوافق بين القوى السياسية، ومثل فرصة مهمة للتواصل المباشر بين ممثلين عن كافة التيارات السياسية، خاصة أن الحوار الوطني أسس لمبدأ التوافق حول القضايا المطروحة واستبعد العمل بمبدأ الأغلبية والأقلية بين المشاركين بالحوار خلال طرح القضايا بجلسات اللجان العامة.