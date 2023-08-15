وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا منهكة والأسلحة الغربية ضعيفة

قال سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، إن قدرة أوكرانيا على القتال «مٌستنفدة تقريبًا»، وإن الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت نقاط ضعف في أنظمة الأسلحة الغربية ستكشفها موسكو قريبًا، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»

شويجو: الصراع كان اختبارًا مهمًا لروسيا

وأضاف شويجو، في حديثه أمام مؤتمر أمني بموسكو حضره وزير الدفاع الصيني، أن الصراع كان اختبارًا مهمًا لروسيا، وتابع: «في العملية العسكرية الخاصة، كشف الجيش الروسي زيف أساطير كثيرة حول تفوق المعايير العسكرية الغربية».

وأردف أن «النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية الأوكرانية شبه مستنفدة»، ولم يقدم أدلة مفصلة لدعم أي من التصريحين.

زعماء غربيون يريدون هزيمة روسيا

ويصف الغرب الأزمة بأنها أكبر خطأ استراتيجي فادح لموسكو منذ الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979، ويقول زعماء غربيون إنهم يريدون هزيمة روسيا في ساحات المعركة بأوكرانيا.

وفشل هجوم مضاد أوكراني حتى الآن في تحقيق نجاح كبير باستعادة الأراضي.