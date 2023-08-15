«القاهرة الإخبارية»: مقتل 3 أشخاص في ضربات جوية روسية على غرب أوكرانيا

قال مسؤولون في أوكرانيا، إن روسيا شنت هجومًا جويًا واسع النطاق على منطقتي لفيف في الغرب وفولين في شمال غرب البلاد؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل وإصابة العشرات.

وأوضح يوري بوهوليايكو، حاكم منطقة فولين على تطبيق تيليجرام، أن ثلاثة لقوا حتفهم ودخل عدة أشخاص إلى المستشفى في لوتسك، المركز الإداري للمنطقة، بعد تعرض مؤسسة للأعمال للاستهداف، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالات.

وتقع منطقة فولين على الحدود الغربية لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأشارت معلومات أولية إلى أن الهجوم الجوي الروسي على منطقة لفيف لم يسفر عن إصابات، لكن أضرارًا لحقت بأكثر من مئة منزل وبنوافذ البنايات وروضة أطفال.

وذكر رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي، على تطبيق تيليجرام أن الدفاعات «أسقطت العديد من الصواريخ، لكن القصف وصل لأهدافه أيضًا في بعض مناطق لفيف»، مُضيفًا أن الأوامر صدرت بإخلاء مبنى سكني واحد على الأقل اندلعت فيه النيران.

ووصفت وسائل إعلام أوكرانية، بناءً على معلومات أولية، هجوم اليوم الثلاثاء بأنه أكبر هجوم جوي على منطقة لفيف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.