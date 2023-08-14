حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة في الجمالية

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد تمكّن رجال الشرطة بالجمالية من ضبط شخصين بحوزتهما 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل وارتكاب 4 وقائع سرقة، كما تعرف المجني عليهم على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

وأوضح عبدالرازق مصطفي المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ المادة 318 من قانون العقوبات، نصت: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف الخبير القانوني، أنَّه «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا، ولو مع حصول استئنافه».