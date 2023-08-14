حوادث اليوم: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي.. وسقوط عصابة سرقة الهواتف بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط عدد من الخارجين على القانون وتحرير عدد من القضايا فى محافظات الجمهورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أبرز ضبطيات الداخلية

وخلال التقرير التالى، ترصد «الوطن» أبرز الضبطيات التى أسفرت عنها حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن فى محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حملات الداخلية تنفذ 83 ألف حكم قضائي

وأسفرت جهود حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تنفيذ 83815 حكم قضائى متنوع بالإضافة الى ضبط تشكيلين عصابيين من11 متهم لقيامهم بإرتكاب 4 حوادث متنوعة، كما تم فحص60 من سائق للكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتبين إيجابية 10 منهم.

سقوط عصابة سرقة الهواتف بالقاهرة

وفى منطقة الجمالية التابعة لمحافظة القاهرة، تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين بحوزتهما 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل وارتكاب 4 وقائع سرقة، كما تعرف المجني عليهم على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شرطة الكهرباء تضبط 12 الف قضية سرقة تيار كهربائي

كما تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 12 ألفًا و434 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد خلال 24 ساعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.