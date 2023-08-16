قائمة الكليات التكنولوجية المعتمدة في مصر.. «علشان ما يتنصبش عليك»

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز الكليات التكنولوجية المعتمدة في مصر، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور عند التنسيق حتى لا يقعوا فريسة للنصب والاحتيال أو إهدار أموالهم في جامعات غير معتمدة.

وتوجد العديد من الكليات التكنولوجية التي تضم «44» معهدًا فنيًا متوسطًا وهي على النحو التالي، وفقا لما ذكرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان.

الكليات التكنولوجية المعتمدة

1- الكلية التكنولوجية بالمطرية «القاهرة»: وتضم «6» معاهد وهي على النحو التالي:

1- المعهد الفني التجاري بالمطرية.

2- المعهد الفني التجاري بشبرا.

3- المعهد الفني الصناعي بالمطرية.

4- المعهد الفني الصناعي بشبرا.

5- المعهد الفني للري والصرف بالمطرية.

6- المعهد الفني للسياحة والفنادق بالمطرية.

2- الكلية التكنولوجية بالصحافة «القاهرة»: وتضم «4» معاهد وهي على النحو التالي:

1- المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة.

2- المعهد الفني الصناعي للبصريات.

3- المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان.

4- المعهد الفني التجاري بالروضة.

3- الكلية التكنولوجية بقويسنا «المنوفية»: وتضم «5» معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بقويسنا.

2. المعهد الفني التجاري ببنها.

3. المعهد الفني التجاري بطنطا.

4. المعهد الفني الصناعي بقويسنا.

5. المعهد الفني الصناعي ببنها.

4- الكلية التكنولوجية بالمحلة «المحلة الكبرى»: وتضم «5» معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

2. المعهد الفني التجاري بالزقازيق.

3. المعهد الفني التجاري بالمنصورة.

4. المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.

5. المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى.

5- الكلية التكنولوجية بالإسكندرية: وتضم «4» معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بالإسكندرية

2. المعهد الفني التجاري بدمنهور

3. المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية

4. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالإسكندرية

6- الكلية التكنولوجية ببورسعيد وتضم «7» معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري ببورسعيد.

2. المعهد الفني التجارى بالعريش.

3. المعهد الفني الصناعى ببورسعيد.

4. المعهد الفني للمنشات البحرية ببورسعيد.

5. المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.

6. المعهد الفني للسياحة والفنادق ببورسعيد.

7. المعهد الفني التجاري بدمياط.

7- الكلية التكنولوجية بوسط الوادي وتضم «4» معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفنى التجاري بسوهاج.

2. المعهد الفنى التجاري بأسيوط.

3. المعهد الفنى الصناعي بسوهاج.

4. المعهد الفنى للري والمساحة بأسيوط.

8- الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي «قنا» وتضم «9» معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بقنا.

2. المعهد الفني التجاري بأسوان.

3. المعهد الفني الصناعي بقنا.

4. المعهد الفني الصناعي بأسوان.

5. المعهد الفني للري والمساحة بقنا.

6. المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر.

7. المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا.

8. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

9. المعهد الفني للألومنيوم بنجع حمادي.