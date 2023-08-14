أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، اليوم الإثنين، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، وذلك للطلاب الذين ساعدهم المجموع على الالتحاق بالكليات والجامعات المتاحة، حسب التنسيق الخاص بكليات علمي «علوم ورياضة» والشعبة الأدبية، وبعد ظهور النتيجة يبحث بعض الطلاب عن المعاهد التكنولوجية والهندسية، البديلة لكليات الهندسة في تنسيق المرحلة الثانية.

تنسيق المرحلة الثانية

وتتيح «الوطن»، خلال السطور التالية، المعاهد الهندسية والتكنولوجية البديلة لكليات الهندسة، وذلك للطلاب الراغبين في إتمام هذه الدراسة، ولم يستطيعوا اللحاق بالمرحلة الأولى من التنسيق، وهي كلها معاهد عليا معتمدة من وزارة التعليم العالي، ومتاحة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.

المعاهد التكنولوجية والهندسية البديلة لكليات الهندسة

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالقاهرة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة.

- معهد الصفوة العالي للهندسة.

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد طيبة العالي للهندسة في المعادي.

- المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بسقارة .

- المعهد الكندي للتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع .

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب بالتجمع .

- المعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان.

- المعهد التكنولوجي بالسادس من أكتوبر.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.

- معهد تكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع .

- معهد الهندسة بمدينة الشروق.

- معهد الهندسة بمدينة 15 مايو.

- معهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

المعاهد العليا للتكنولوجيا والهندسة بالمحافظات

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

- معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا .

- المعهد العالي للهندسة بالشرقية .

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

ـ معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر.

- معهد النيل للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد القناة للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.