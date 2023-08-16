موقع تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023.. اعرف موعد انتهاء التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023- 2024، الذي من خلاله يسجل الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة رغباتهم للالتحاق بالكليات المتاحة في المرحلة الثانية.

موقع تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط موقع تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2023 «https://tansik.digital.gov.eg/application/»، موضحة خطوات التسجيل على موقع تنسيق رغبات المرحلة الثانية 2023.

- الدخول على موقع تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2023 من هنــــــا.

- كتابة رقم جلوس الطالب الراغب في التسجيل للمرحلة الثانية.

- كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.

- كتابة الرغبات بالترتيب مع مراعات التوزيع الجغرافي.

موقع تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2023

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي صدر، الاثنين الماضي، عقب مؤتمر الإعلان عن نتجية تنسيق المرحلة الأولى، إنّ موقع تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2023، متاح من يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 حتى يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق أدبي 2023

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ كليات المرحلة الثانية أدبي 2023 تضم الكليات الآتية:

- كلية التربية.

- كلية التربية تعليم ابتدائي.

- كلية التربية للطفولة المبكرة.

- كلية الآداب.

- كلية الحقوق.

- كلية التجارة.

- كلية التربية النوعية.

- كلية الخدمة الاجتماعية.

- كلية الاقتصاد المنزلي.

- كلية دار العلوم.

- كلية التربية الرياضية.

- كلية السياحة والفنادق.