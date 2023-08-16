«الداخلية» :ضبط كمية من المواد المخدرة في حملات أمنية بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلوجرام وسلاح أبيض.

ضبط كمية من المخدرات في حملات أمنية

كما تم ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو، كمية من مخدر الهيروين، 2 سلاح أبيض، ميزان حساس بالقاهرة، وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلوجرام.

وفي بورسعيد، تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المناخ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

وفي الدقهلية تم ضبط شخصين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، 1000 قرص مخدر، سلاح أبيض، كما ضبط شخصين في القليوبية، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الآيس الشابو، 2 سلاح أبيض، ميزان حساس.

كما ضبط أحد الأشخاص من البحيرة، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وفي المنيا تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وطبنجة.

وفي أسيوط تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما «كمية من مخدر الآيس الشابو– كمية من مخدر الحشيش– 2 سلاح أبيض– 2 ميزان حساس– طبنجة- 3 فرد– عدد من الطلقات النارية».

وفي سوهاج تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة العسيرات، وبحوزته «كمية من مخدر الآيس شابو، وزنت كيلوجرام– سلاح أبيض– ميزان حساس».

وفي الشرقية، تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بلبيس، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والإستروكس.

يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.