«الداخلية»: تحرير 98 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبطت حملات الإدارة العامة للمرور، 98 ألفا و942 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 98 ألفا و942 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات المضبوطة، 39 ألفا و296 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2121 مخالفة السير دون تراخيص، و26 مخالفة موقف عشوائي، و9 مخالفات شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.