«الداخلية» تضبط 1864 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:-

ضبط 1864 مخالفة مرورية متنوعة

ففي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1864 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام: ضبط 44 قضية.

أما في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 252 حكما قضائيا متنوعا.