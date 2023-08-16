«الداخلية»: تنفيذ 63 ألف حكم قضائي متنوع في المحافظات

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ 63349 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تفاصيل حملات الداخلية

أما عن تفاصيل تلك الحملات فقد تم ضبط 241 حكم جناية، 20593 حكم حبس جزئي، 3506 حكم حبس مستأنف، 30664 حكم غرامة، 8345 مخالفة.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 38 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 19 متهما.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 218 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 26536 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 50 سائقا على الطرق السريعة

أما في مجال فحص السائقين تم فحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.