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«الداخلية»: ضبط 323 قضية مخدرات.. و89 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:47 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

ضبطت حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية، 323 قضية مخدرات، و89 قطعة سلاح ناري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 323 قضية مواد مخدرة بإجمالي 369 متهما.

كما جرى ضبط كمية من مخدر البودر وزنت 160 جراما، 3607 أقراص مخدرة، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 89 قطعة سلاح ناري بحوزة 82 متهما.

يأتى ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

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بقلم محمد بركات