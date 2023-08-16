تراجع أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم الأربعاء.. بكم عيار 21؟
كتب:
مريم حنفي
03:02 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
أسعار الذهب
تواصل أسعار الذهب في مصر انخفاضها الملحوظ منذ عدة أيام داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث تراجعت الأسعار في بداية تعاملات الصباح بنحو 5 جنيهات، ثم سجلت تراجعا جديدا في تعاملات الظهيرة بقيمة 5 جنيهات، ليبلغ إجمالي انخفاض أسعار الذهب اليوم 15 جنيها، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.
وترصد السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم والتي جاءت كما يلي:
سعر جرام الذهب عيار 21
- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2235 جنيها للشراء.
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2554 جنيها.
- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء إلى 1916 جنيها للشراء.
أسعار الذهب اليوم في مصر
- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم يبلغ 1490 جنيها.
- فيما يسجل جرام الذهب عيار 12 الآن 1277 جنيها.
- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب يسجل 17 ألفا و880 جنيها.
- وصلت سعر الأونصة اليوم الأربعاء في محلات الصاغة 79 ألفا و971 جنيها.