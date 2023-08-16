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تراجع أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم الأربعاء.. بكم عيار 21؟

كتب:

مريم حنفي
03:02 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب في مصر انخفاضها الملحوظ منذ عدة أيام داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث تراجعت الأسعار في بداية تعاملات الصباح بنحو 5 جنيهات، ثم سجلت تراجعا جديدا في تعاملات الظهيرة بقيمة 5 جنيهات، ليبلغ إجمالي انخفاض أسعار الذهب اليوم 15 جنيها، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات. 

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم والتي جاءت كما يلي: 

سعر جرام الذهب عيار 21 

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2235 جنيها للشراء. 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2554 جنيها. 

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء إلى 1916 جنيها للشراء. 

أسعار الذهب اليوم في مصر 

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم يبلغ 1490 جنيها. 

- فيما يسجل جرام الذهب عيار 12 الآن 1277 جنيها. 

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب يسجل 17 ألفا و880 جنيها. 

- وصلت سعر الأونصة اليوم الأربعاء في محلات الصاغة 79 ألفا و971 جنيها.

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بقلم مريم حنفي