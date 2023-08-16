أهالي مطروح: المشروعات الجديدة تدعم الاستثمار بشكل كبير

قال أهالي مدينة مطروح، إن المشروعات الجديدة التي جرى تنفيذها في المنطقة الغربية في مدن مطروح والسلوم والضبعة، توفر مناخا جيدا للاستثمار لجذب رؤوس الأموال، مما يعود بالنفع على الشباب.

وقال الشيخ أحمد منصور شامخ، أحد مشايخ مطروح، إن المشروعات شملت جميع القطاعات، بدءًا من الطرق من خلال إنشاء شبكة على أعلى مستوى بطول الساحل الشمالي الغربي.

وأيضًا، ربط المدن والقرى ببعضها، باعتبار أن شبكة الطرق، هي شريان التنمية الأول، كالطريق الساحلي واإنشاء مسارات بديلة لتخفيف الازدحام وإنشاء عدد من الكباري المختلفة.

وأشار إلى أن المشروعات في مطروح، ستعجل من التنمية في المنطقة ووجود استثمارات في شتى المجالات، ما يفتح فرص العمل للشباب والاستثمار لأهالي مطروح والسلوم والضبعة وبراني لتحويل المنطقة إلى قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة.

المشروعات اهتمت بخدمات الأهالي والتعليم

وقال صلاح أبو شفيلة العشيبي، أحد أهالي مدينة السلوم، إن مشروعات التطوير في المنطقة الغربية، مشروعات صحية وتعليمية وطرق وبنية تحتية واستثمارية وسياحة، فضلا عن إنشاء محطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أنه جرى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، لتوفير مياه الشرب للمواطنين في مطروح والسلوم بما يسمح بتوفير المياه لأهالي مطروح واستيعاب الزيادة السكانية، إلى جانب إنشاء عدد من المدارس ضمن الاهتمام بملف التعليم، وإنشاء كليات جديدة تابعة لجامعة الإسكندرية فرع مطروح وجامعة العلمين الدولية.