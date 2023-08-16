سكان مطروح عن مشروعات «حياة كريمة» بالقرى: «أعادت لنا الحياة من جديد»

مشروعات تنموية وخدمية عديدة، شهدتها 5 قرى تابعة لمحافظة مطروح في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، إذ من يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في السلوم ومطروح.

حياة كريمة تدرج مدينة السلوم لإنشاء مشروعات خدمية

وأوضح، المهندس حسين السنيني، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح، في تصريحات له، إنه عقب إدراج قرية أبو زريبة بالسلوم ضمن «حياة كريمة»، لإنشاء مشروعات خدمية في مختلف المجالات ومد البنية التحتية للتيسير على المواطنين، جرى وضع مقترح لإقامة بعض المشروعات التنموية في قرية «بقبق» كثاني القرى بمركز السلوم، لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة التابع لبحوث الصحراء بوزارة الزراعة، وتقديم مقترح إقامة مبنى سكني إداري يضم 6 شقق في كل قرية، ليساهم في استقرار العاملين بالوحدات الحكومية وتيسير تقديم الخدمات لأهلها.

سكان قري حياة كريمة بمطروح: «أعادت لنا الحياة من جديد»

وأضاف هاني أبو قاوي من سكان مركز الضبعة، لـ«الوطن»: «شعرنا بتطور كبير عقب دخول حياة كريمة بقرى محافظة مطروح، خاصة مع ربط شبكة الطرق ببعضها البعض، بالإضافة إلى تيسير حركة التنقل والمواصلات داخل القرى».

وقال محمد قاسم، من سكان سيدي براني: «نشكر الرئيس السيسي على مجهوداته في حياة كريمة، لدعم القرى بالوحدات الصحية والمدارس، خاصة في القرى المحرومة بمحافظة مطروح، وتحسين شبكة الطرق والكباري وإقامة مسارات طرق جديدة، مما أدى إلى تسهيل حركة التنقل».