«طب كفر الشيخ» تستضيف الدورة التدريبية الخامسة لمكافحة ظاهرة الإدمان

نفذت جامعة كفر الشيخ، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، العديد من الفعاليات منها الدورات التدريبية للطلاب ليكونوا سفراء للجامعة في نشر الوعي داخل كليات الجامعة، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

انطلاق خامس الدورات التدريبية التوعوية من كلية الطب البشري

وانطلقت خامس الدورات التدريبية التوعوية من كلية الطب البشري، وتمحورت الدورة في أبعاد مشكلة المخدرات والإدمان في مصر، ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهة المشكلة، والمخدرات والفئات المجتمعية، وعوامل الخطورة والحماية من المخدرات، ودور الوعي في مواجهة مشكلة المخدرات، وأثر المخدرات على استقرار المجتمع، والمخدرات كأحد أشكال الحروب، والأنواع الحديثة من المخدرات، وتحديات في مواجهة المخدرات.

كما تطرقت الدورة إلى التعرف على فئات المدمنين، وما هي المحفزات الخارجية سواء مجتمعية أو غير مجتمعية التي تُعد سببًا في الإقبال على الإدمان، وتوضيحًا لأنواع الإدمان والمخدرات، والمخاطر الصحية الناتجة عنها، وأشكالها المتنوعة المعروفة منها، وكذلك الأنواع الجديدة المستحدثة، ومخاطر كل نوع من تلك الأنواع الجسدية والعقلية على الدم ومناعة الجسم وعلي الجهاز العصبي وباقي الأعضاء.

واختتمت الدورة بقيام الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتسليم الشهادات وتكريم طلاب كلية الطب البشري في ختام الدورة التدريبية.