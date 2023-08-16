عاجل.. الرئيس يحيل مقترحات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية لدراستها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف الرئيس، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل: «إنّني إذ أتقدم للمُشاركين كافة في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية في الدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية».

وتابع: «كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».