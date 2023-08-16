برلماني: صياغة مخرجات الحوار الوطني ورفعها للرئيس تأثيره إيجابي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن مشروع مجلس أمناء الحوار الوطني، في صياغة المخرجات في صورتها النهائية لرفعها إلى رئيس الجمهورية، دليل قوي على الجدية والتعامل بشفافية مع كل القضايا.

وتوقع النائب في تصريحات للصحفيين اليوم، أن يكون لتلك المخرجات التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذها فورا، مردود إيجابي في وضع الحلول اللازمة للعديد من الملفات والقضايا التي تناولها الحوار.

وقال زين الدين إن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كل القضايا التي تشغل المصريين، لاسيما في ظل إتاحة الفرصة أمام الجميع، من أجل طرح وجهات النظر والحلول.

الحوار الوطني مساحة من الحراك المجتمعي

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أحدث حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجح في الخروج بتوصيات مهمة، سيجري ترجمتها تشريعيا لصالح الوطن.

وأشار إلى أن الحوار الوطني الذي تناول كل القضايا، أدى لحالة من الاتفاق بين التيارات المختلفة، وهي رسالة قوية بحالة توحيد الجبهة الداخلية، موضحا أن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن.