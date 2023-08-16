قيادي بـ«مستقبل وطن»: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس يزيد قيمة المناقشات

قال عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ رفع توصيات الحوار الوطني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضيف قيمة كبيرة للحوار الوطني، كما أنّه ضمان حقيقي من اليوم الأول لجدية وتنفيذ توصيات الحوار، ودليل على أنّ الرئيس يأخذ الحوار على عاتقه، وهو ما ظهر جليا منذ الدعوة التي وجهها في حفل إفطار الأسرة المصرية.

جلسات الحوار الوطني

وأضاف عفيفي لـ«الوطن»، أنّ اهتمام الرئيس بالحوار الوطني ظهر واضحا خلال منتدى شباب الإسكندرية، عندما قال في حديثه إلى الحوار الوطني ومجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية: «عندي استعداد لتنفيذ أي توصيات ستخرج من الحوار الوطني»، وبالتالي سوف ترفع التوصيات إلى الرئيس، وزادت ثقة الجميع في فعالية التوصيات، وأنّها ستكون محل تنفيذ.

نتائج الحوار مرضية

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أنّ النتائج التي وصلنا إليها حتى الآن مرضية لأهالينا، وننتظر رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات الأخيرة إلى الرئيس، حتى ينفذ فيها ما يراه، وسعيود الحوار الوطني لاستكمال مناقشة باقي القضايا والانتهاء منها.