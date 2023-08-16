إجراءات عاجلة لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي.. مشاركة أشهر المعلمين

اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، مع الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة رندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للتسريب التعليمي وتعليم الكبار ومدير عام التعليم الثانوي، والدكتور خالد عبدالحكم مدير التعليم الإعدادي، وذلك لاستعراض الإجراءات الجارية لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

ضوابط مجموعات الدعم المدرسي

وأشار وزير التعليم، خلال اجتماعه إلى أنَّه تمّ وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنَّه يتمّ حصول المعلم على مستحقاته عقب الانتهاء من المجموعة.

اختيار أفضل المعلمين المتميزين

ووجه «حجازي»، خلال الاجتماع، بمواصلة الإدارات التعليمية تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكل الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.