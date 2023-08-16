موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية.. قرار بشأن «الدولية»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية، يوم السبت 30 سبتمبر 2023، إلى يوم السبت 8 يونيو 2024، مشيرا إلى أنَّ عدد أسابيع الدراسة في العام الدراسي المقبل 35 أسبوعًا، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الدولية

وفيما يخص ببدء الدراسة بالمدارس الدولية، أشارت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يسمح للمدارس الدولية بدء الدراسة للعام الدراسي المقبل 2023-2024، بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2023، وذلك بشرط عد التقدم بطلب رسمي لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة ببدء الدراسة بالمدرسة.

وأوضحت وزارة التعليم، تفاصيل الدراسة والامتحانات الفصلين الدراسيين بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ومدة إجازة نصف العام ومواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية:-

- بدء الدراسة الفصل الدراسي الأول: يوم 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.