وزير التعليم: ضرورة تقديم الدعم النفسي والمشورة لطلاب المدارس

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس التجريبية والرسمية واللغات، وجاء ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي والتي ستتولى التدريب من خلال نخبة من أساتذة الطب النفسي في مصر، وبمشاركة مؤسسة التعليم أولًا، و safe Egypt، ودعم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وزير التعليم :الصحة النفسية للطلاب أولوية

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن التدريب خطوة مهمة وضرورية في إطار حرص الوزارة على الصحة النفسية لطلابها في مختلف المدارس المصرية، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم النفسي والمشورة للطلاب من خلال الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس، وتعزيز دورهم في مساعدة الطلاب على تجاوز أي عقبات نفسية يواجهونها.

وأكد الوزير أن الصحة النفسية لطلبة المدارس من أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، ومشددًا على دور مؤسسات المجتمع المدني الوطنية في السعي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وأشاد الوزير بدور مؤسسة فاهم في هذا الإطار وبالخبرات التي ستتيحها للتدريب بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولًا .

نبيلة مكرم: الضغط النفسي يدفع الطلاب لسلوكيات عنيفة يجب مواجهتها مبكرًا

من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، أهمية التدريب الذي اقترحته المؤسسة، مشيرة إلى المدرسة بوصفها حائط الصد الأول للطالب المصري ضد العديد من السلوكيات الخاطئة التي يمكن أن تؤدي به لمشكلات نفسية تؤثر على شخصيته بالسلب مثل التنمر والعنف والتحرش وغيرها من السلوكيات الخاطئة التي تضع الطلاب في ضغط نفسي شديد قد يدفع بهم لردود أفعال عنيفة تؤثر على سلامتهم وسلامة زملائهم.

وقالت إن الأخصائي الاجتماعي في المدرسة له دور رئيسي في رعاية الطلاب نفسيًا، وأن المجتمع المصري يحتاج لإدراك أهمية الصحة النفسية، موجهة الشكر للوزارة على تبنيها لهذا المشروع، ولتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الجهد الذي بذلته لتنفيذ التدريب، وللمؤسسات الشريكة وعلى رأسها التعليم أولًا ومؤسسة safe Egypt.

وصرحت الدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة (التعليم أولًا بأن المرحلة الأولى من التدريب ستنطلق خلال أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بمشاركة 1100 أخصائي نفسي واجتماعي من المدارس التجريبية، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة الطب النفسي في مصر، وتعتمد في الأساس على التقويم السلوكي الإيجابي.

يذكر أن مؤسسة فاهم للدعم النفسي وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم في شهر مارس السابق، ويعد التدريب أول بنود هذا البروتوكول الذي سيشهد أنشطة أخرى خلال الفترة المقبلة.