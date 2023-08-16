«القاهرة الإخبارية»: انخفاض أسعار الطاقة في المملكة المتحدة يقود التضخم نحو التراجع

تباطأ التضخم في يوليو الماضي، في المملكة المتحدة، ليبلغ 6.8% خلال عام واحد، بسبب انخفاض أسعار الطاقة، ما أسهم في خفض تكلفة المعيشة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني، في تقريره الشهري، أنّ أسعار المواد الغذائية واصلت الارتفاع في يوليو الماضي، بوتيرة أقل مما حدث قبل سنة، ما أسهم أيضًا في كبح التضخم، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «فرانس برس».

وارتفعت الأسعار في قطاع الفنادق والمطاعم بشكل طفيف، وخففت من الاتجاه التراجعي، وفق مكتب الإحصاء.

يظل التضخم البريطاني وإن كان عند أدنى مستوياته منذ فبراير 2022، الأعلى بين دول مجموعة السبع.