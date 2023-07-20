محللة سياسية: القطاع الطبي في بريطانيا يشهد أزمة غير مسبوقة

قالت عزة الزفتاوي الكاتبة والمحللة السياسية، إنّ القطاع الطبي في بريطانيا يشهد أزمة غير مسبوقة على وقع سلسلة من الإضرابات، مشيرةً إلى أن بريطانيا تشهد إضرابات على مدار 7 أشهر في قطاعات كثيرة، ولكن قطاع الخدمات الصحية هو الأكثر تضررا.

وأضاف عزة الزفتاوي، في لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، مقدم برنامج «هذا المساء»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه على مدى 7 أشهر تأثر أكثر من 600 ألف موعد طبي، كما أن العودة إلى الخدمة الطبية بعد انتهاء الإضراب يكون أكثر صعوبة.

وتابعت، أن هناك تقارير صحفية أظهرت مدى الأضرار التي تعرض لها البريطانيون جراء هذه الإضرابات، وكان من بينهم الأطفال الذين لديهم شكاوى أمراض في الأسنان، عليهم الانتظار لمدة تزيد عن عام ونصف العام إذا كانت هناك ضرورة لإجراء جراحة تتعلق بالأسنان تلزم التخدير أو خلع الأسنان.

ولفتت، إلى وجود وقع سلبي بالنسبة للخدمات الصحية التي تعاني من سياسات التقشف والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على مدى السنوات الماضية، ثم جاءت الأزمة الاقتصادية وألقت بظلالها على هذه الخدمة.