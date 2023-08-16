بعد نجاح حفلها في مهرجان قرطاج.. وزيرة الثقافة التونسية تكرم الفنانة لطيفة
كتب:
ضحى محمد
03:38 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
لطيفة
كرمت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي الفنانة لطيفة بمقر الوزارة، بعد نجاح حفلها الجماهيري الكبير بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا.
ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للفنانة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات الخيرية التي تقدمها، وفي مستهل اللقاء، أثنت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على جهود الفنانة لطيفة العرفاوي وتفاعلها مع القضايا الإنسانية من خلال مشاركتها في الحفل التضامني لفائدة العائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة.
يقام هذا الحفل التضامني ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية ومن تنظيم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالتعاون مع الهيئة المديرة للدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي، و تم الاتفاق بين وزيرة الثقافة التونسية، والنجمة لطيفة، على أن تشارك يوم 18 أغسطس الجاري، بحفل خيري في مدينة طبرقة.
وأبدت لطيفة سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من وزيرة الثقافة التونسية، مؤكدة أنها على استعداد دائم لدعم أي عمل خيري لصالح أهل بلدها في تونس، وأشارت أنها غمرتها السعادة عندما فوجئت بصوت جرس نفاذ تذاكر حفلها في مهرجان قرطاج، خاصة أن الحفل حقق أعلى نسبة مبيعات وحضور جماهيري بالمهرجان منذ انطلاقه.
وحققت لطيفة في مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ57 نجاحا لافتا، وتصدرت التريند في تونس وعدد من الدول العربية، وغنت لطيفة خلال الحفل مجموعة من أنجح أغانيها، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.