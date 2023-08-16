وزير التعليم: نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات الصفوف الدراسية

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مهما مع قيادات وزارة التعليم لمناقشة حزمة من الإجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي.

نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات

ووجه وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعة بضرورة وضع نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة بحيث تكون شاملة للمناهج بصورة تجذب الطلاب، بالإضافة إلى إعداد نماذج استرشادية لكل الصفوف الدراسية طبقا لمواصفات نماذج الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة رندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.