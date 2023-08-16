«مياه القناة» تشن حملات مكبرة لضبط الوصلات غير القانونية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، استمرار الحملات المكبرة في كل إقليم القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، لضبط ورفع الوصلات المخالفة غير القانونية لسرقة مياه الشرب، للحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

استهداف السيارات الغير مرخصة

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن الحملات المكبرة تستهدف مغاسل السيارات الغير مرخصة المنتشرة فى إقليم محافظات القناة، الذين يسرقون مياه الشرب ويستخدمون كميات كبيرة منها فى غسل السيارات، ما يعد إهدارًا للمال العام ويحاسب عليها القانون، بالإضافة لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة، التي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية لشروط التوصيل.

المخالفات تحرم المواطنين من الخدمات

وقال اللواء رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات من خلال الحملات المكبرة التي أطلقتها، تطبيقًا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه جرى تكليف لجنة من الرقابة والمتابعة، والقطاع التجاري، والإدارة العامة للتحصيل والخلسة، بالتنسيق مع مديري الفروع والمناطق، لشن حملات مكبرة لسرعة ضبط الوصلات الخلسة التي تتعدى على شبكات مياه الشرب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات، وذلك للحفاظ على مقدرات الدولة، ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جرى ضبط عددا من وصلات مياه الشرب غير القانونية، وذلك من خلال تلك الحملات لرفع وصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه، لافتا إلى أن الحملات تعمل على مدار الساعة، وتشمل قطاعات ومناطق محافظات إقليم القناة.