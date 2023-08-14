مدرسة مياه الشرب والصرف بدمنهور.. اعرف آخر موعد لتقديم الأوراق

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة الطلاب الجدد، المقبولين للصف الأول للعام الدراسى 2023/2024 بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، سرعة التوجه إلى المدرسة بدء من اليوم حتى صباح الاثنين 21 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة ونصف صباحا، لتقديم الأوراق المطلوبة لاعتماد الطالب بالمدرسة.

ولفتت عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه من يتخلف عن الموعد المقرر، ليس له الحق في تقديم الأوراق للمدرسة، وعليه تحمل المسئولية القانونية، وسيتم تصعيد الاحتياطي فورا، وهذا الإعلان وثيقة رسمية ملزمة للجميع.

الأوراق المطلوبة من المقبولين للصف الأول

حددت «مياه البحيرة» الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد المقبولين للصف الأول للعام الدراسى 2023/2024 بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، كالآتي:

- ملف تقديم ثانوي عام خاص بمحافظة البحيرة بمديرية التربية والتعليم بدمنهور.

- أصل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية للعام الحالي وصورة منها

- أصل شهادة الميلاد + 3 صور منها

- شهادة صحية للطالب معتمدة من جهة حكومية

- أصل إيصال دفع المصروفات الخاصة بالتربية والتعليم بالبريد و٣ صور منه - صورة بطاقة ولي الأمر

- إحضار الطوابع التالية «طابع دعم تعليمي فئة 10جنيه

- طابع نقابة مهن تعليمية فئة 2 جنيه - طابع دمغة فئة 1 جنيه

- إحضار المصروفات الخاصة بالشركة لتوريدها

- يشترط حضور ولي الأمر مع الطالب وفي حالة ولاية الأم إحضار ما يفيد ذلك

اعتماد نتيجة قبول الطلاب الجدد

واعتمد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره، بحضور الدكتور يوسف فؤاد الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، نتيجة قبول الطلاب الجدد للصف الأول للعام الدراسى 2023/2024 بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، بعد الانتهاء من كل الاجراءات القانونية وبكل شفافية، التي أسفرت عن قبول عدد تسعون طالبا من محافظات «البحيرة - دمياط - كفر الشيخ- الدقهلية».