الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي الثانوية 2023

كشفت شركة مياه الشرب في القاهرة، عن الأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في مسطرد 2023-2024 التي تستوعب طلاب محافظات «القاهرة، والقليوبية، ومدن القناة»، وفيما يتعلق بالأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة للتقدم للمدرسة، فجاءت كما يلي.

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

- سداد المصروفات المدرسية 220 جنيها عن طريق البوستة أو فوري بالرقم القومي للطالب وإحضار إيصال السداد وصورتين منه.

- بيان نجاح الشهادة الإعدادية موجه إلى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.

- أصل شهادة الاعدادية و3 صور منها.

- 8 صور شخصية خلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب.

- كشف لائق طبيا معتمد من مستشفى حكومي.

- 4 طابع دعم المشروعات فئة 10 جنيهات.

- 2 طابع مهن تعليمية فئة واحد جنيه.

- 4 دمغة عادية فئة واحد جنيه.

- 10 أظرف بريدية.

- 2 حافظة بلاستيك بكبسولة.

- صورة بطاقة الوالد والوالدة.

- تسديد 1500 جنيه مصروفات بشأن آلات وعدد وزي وخلافه بالمدرسة للمسؤول المالي والإداري.

- تسديد قسط التابلت عند التقديم للمدرسة للمسئول المالي والإداري.

- إحضار ملف تقديم ثانوي صناعي من أي مكتبة.

بدء التقديم للمدرسة

وأكدت الشركة، بدء التقديم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في مسطرد بداية من الأسبوع الجاري للطلاب الأساسيين فقط لمدة أسبوعين، وحال التأخير عن موعد التقديم للمدرسة يعتبر ولي الأمر متنازل، وللمدرسة في هذه الحالة الحق في الاتصال بالاحتياطي.

وناشدت الشركة، الطلاب وأولياء الأمور، الالتزام بالاشتراطات والضوابط المقررة، حيث جرى الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين بالمدرسة والطلاب الموجودين على قائمة الاحتياط من محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة.