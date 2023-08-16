«القاهرة الإخبارية»: الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، صباح اليوم الأربعاء، طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة نوع TNT قادمة من الأراضي السورية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية"،

وأضاف المصدر أن الطائرة التي تحمل مواد متفجرة جرى التعامل معها من قِبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.