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الجيش الأردني يحرك فريق الإسناد الكيماوي إلى ميناء العقبة

كتب:

محمد حسن عامر
09:29 م | الإثنين 27 يونيو 2022
جانب من حادث ميناء العقبة

جانب من حادث ميناء العقبة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، تحريك فريق من مجموعة الإسناد الكيماوي إلى ميناء العقبة لعمل إجراءات التطهير لموقع حادث تسرب الغاز السام الذي تسبب في مقتل 11 وإصابة قرابة 300 بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أردنية عدة.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات 

وذكرت القوات المسلحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العسكرية في العقبة والزرقاء ومدينة الحسين الطبية ومستشفى الملكة عالية.

 

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بقلم محمد حسن عامر