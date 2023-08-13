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الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

كتب:

أ ش أ
08:20 م | الأحد 13 أغسطس 2023
القوات المسلحة الأردنية

القوات المسلحة الأردنية

أعلن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة «درون»، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

السيطرة على الطائرة وإسقاطها

وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة «الكرستال»، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

حماية أمن الوطن والمواطن

وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

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