أشرف زكي يتحدث عن مهرجان العلمين: مدينة السحر والجمال

أعرب الفنان أشرف زكي عن سعادته بإقامة الدور الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي حرص على حضور المؤتمر الصحفي للنسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التي كانت من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويترأسه هذا العام الفنان الكبير يحيي الفخراني، وتقام النسخة الثانية يوم 24 أغسطس 2023 .

أشرف زكي يتحدث عن مهرجان القاهرة للدراما

وقال أشرف زكي لـ «الوطن»، «فخر كبير لمهرجان الدراما، أن يقام بمدينة العلمين، فهي بالنسبة لنا السحر والجمال، ومن وجهة نظري العلمين مكان هام جداً من أجل اتجاه الأنظار إليه، فهي مدينة مليئة بالمناظر الطبيعة الخلابة».

أشرف زكي يتحدث عن العلمين بشكل عام

وأضاف، «شيء عظيم ونتشرف أن بلدنا بهذا الجمال، كما أن العلمين أصبحت واجهة للسياح والأشقاء العرب، نظراً لطبيعتها الخلابة وصفاء ونقاء المياه، فضلاً عن أن العلمين من الأماكن الهامة التي تتميز بوجود جميع الخدمات، لذا كانت اختيار موّفق لإقامة الدور الثانية من مهرجان دراما» .

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان يوم 24 من شهر أغسطس الجاري، بعد فترة طويلة من التحضيرات خلال الأيام الماضية.